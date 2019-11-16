أنباء عن اجتماع تحضيري مرتقب لمؤتمر برلين

كشف مصادر مطلعة عن عزم ألمانيا عقد لقاء يجتمع فيه عدد من سفراء بعض الدول المشاركة في مؤتمر برلين على طاولة واحدة لبحث “توحيد المواقف”.

وذكرت المصادر في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن الاجتماع سيلتئم منتصف الأسبوع المُقبل، وسيتركز على التشاور بشأن بعض البنود المتعلقة بعمليات الجيش الوطني في طرابلس.

وأشارت الصحيفة إلى تعثّر الاجتماع التحضيري الأخير في برلين، بعد أن عجزت الأطراف المشاركة حينها في التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن التطورات العسكرية في طرابلس.

وفي سياق متصل، نقلت “الاتحاد” عن عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي أنه “لا يمكن الجلوس مع أحد في طرابلس دون هزيمة الميليشيات ونزع سلاحها”.

وقال التكبالي أن مؤتمر برلين “قد أجهض نفسه بنفسه” حينما دعا لوقف الضغط على المجموعات المسلحة في طرابلس، مُلمّحاً إلى احتمالية وجود صفقة وراء الكواليس دفعت ألمانيا للدخول بقوة على خط الأزمة الليبية للمرة الأولى من تدهور الأوضاع.

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