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عضو بالكونغرس للوفد الليبي: أرغب في الإسهام بحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد الوفد الليبي الذي يزور الولايات المتحدة ممثلا في وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة اجتماعًا مع عضو الكونغرس “تيد دوتش” رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن”دوتش” أعرب خلال الاجتماع عن رغبته في الإسهام في حل الأزمة الليبية، واستعرض مبادرته مع عدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن ليبيا معربا عن اهتمامه بما عرضه الوفد الليبي حول تطورات الوضع الأمني وسبل استئناف العملية السياسية.

وكان عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تقدموا بمشروع قانون تحت اسم”قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا” يدعو لوضع حلول استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا ومعاقبة الدول الداعمة للتدخل الروسي ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون السلام في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • فى عهد القذافى تم التواصل مع باكستاني امريكي تربطه علاقة جيدة مع القائم برعاية كلب الرئيس الامريكي واخذ نصف المبلغ مقدم …….. ولاداعى للتكملة.
    الان السراج يبرم عقداً مع مكتب ضغط (كم النسبة…!) وقبله سيالة يفعل نفس الشىء مع جهة اخرى والان معتوه الداخلية يدخل على الخط، طبعاً مصرف ليبيا لم يعد امين لصندوق الدخل بل اصبح الرئيس المفقود ويقرر ما يشاء ومن اجل فعل ذلك كان لابد من اسكات الكلاب بعظم او قطعة لحم وحجم اللحمة يعتمد على قوة الكلب.
    لقد خانوا الامانة واكثروا من السفر والمصاريف خلال السفر لا تقدر ولا تقف عندهم بل من فى السفارات فرحون بذلك وفرصة للقبض السهل ولكنهم لايشعرون ان الله يعلم ما يسطرون وسوف يتم محاسبتكم قريباً وان سقطتم سهواً فحسابكم يوم القيامة اشد.
    لعنة الله على المتسلقينوالمنافقين والسارقين ومن علم بهم ولم يفضحهم.

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