عضو بالكونغرس للوفد الليبي: أرغب في الإسهام بحل الأزمة الليبية

عقد الوفد الليبي الذي يزور الولايات المتحدة ممثلا في وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة اجتماعًا مع عضو الكونغرس “تيد دوتش” رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن”دوتش” أعرب خلال الاجتماع عن رغبته في الإسهام في حل الأزمة الليبية، واستعرض مبادرته مع عدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن ليبيا معربا عن اهتمامه بما عرضه الوفد الليبي حول تطورات الوضع الأمني وسبل استئناف العملية السياسية.

وكان عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تقدموا بمشروع قانون تحت اسم”قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا” يدعو لوضع حلول استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا ومعاقبة الدول الداعمة للتدخل الروسي ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون السلام في ليبيا.

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