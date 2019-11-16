دعوة المواطنين في صلاح الدين لعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات

دعت شعبة الإعلام الحربي أهالي منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس إلى عدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات. وحثت شعبة الإعلام الحربي المواطنين في منطقة صلاح الدين على الابتعاد عن المواقع التابعة لحكومة الوفاق وتجمعاتهم ومخازن الذخائر والمعدات والآليات المُسلحة؛ حفاظاً على سلامة أرواحهم.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية البرية والجوية على مواقع وتمركزات القوات التابعة لحكومة الوفاق في محيط العاصمة طرابلس. وبينت أنه جرى تنفيذ غارات جوية بمنطقة وادي الربيع استهدفت عدد ثلاث شاحنات مُحمّلة بالذخائر وآليات مُسلحة، والتي تنقل أيضاً عدد من العناصر الإرهابية ، موضحة أن الضربات كانت دقيقة للغاية ونتج عنها خسائر فادحة في صفوف قوات حكومة الوفاق.

و أوضحت شعبة الإعلام الحربي أنه جرى أيضا تنفيذ غارة جوية بمنطقة تاجوراء استهدفت عدد خمس عربات مُسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق وتم تدميرها بالكاملكما جرى تنفيذ غارة جوية على مواقع قوات الوفاقبمحور خلة الفرجانومحور عين زارة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أنمقاتلات السلاح الجوي لازالت تُحلق في سماء محاور العاصمة وتقوم بعمليات الاستطلاع وتُنفّذ ضرباتها الموجعة للقوات التابعة لحكومة الوفاق. ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى قيامالوحدات العسكرية البرية بالسيطرة الكاملة على مناطق العمائم والسدرة، وأجزاء كبيرة في منطقة التوغار .

ونوهت شعبة الإعلام الحربي إلى أن القوات المُسلحة تحرز تقدمات كبيرة في كافة مناطق العمليات التي تشهد انهيار كبير لقوات الوفاق بعد الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد وذلك بعد حرب الاستنزاف التي جرت طيلة الفترة الماضية.

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