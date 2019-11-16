منخفض صحراوي وانخفاض ملحوظ للحرارة.. ملخص لتوقعات طقس ليبيا لثلاثة أيام

نشر المركز الوطني للارقاد الجوية الليبي تقريرا لملخص توقعات طقس ليبيا خلال الثلاثة أيام القادمة إعتباراً من اليوم السبت 2019/11/16 وحتى الاثنين.

وتوقع التقرير أم تتأثر أغلب مناطق غرب ليبيا هذا اليوم بأمتداد منخفض جوي صحراوي ، ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للغبار مع أرتفاع نسبي في درجات حرارة.

وبحسب التقرير فتكون درجات الحرارة القصوى المتوقعة هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 20 – 28 ) مْ، بينما تتراوح مابين ( 24 – 30 ) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

وحذر التقرير من تسجيل أنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدايةً من هذه الليلة على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة، ويشمل يوم الغد مناطق الجنوب الغربي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي