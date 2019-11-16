الإعلام الحربي تناشد أهالي منطقة صلاح الدين عدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات

أخبار ليبيا24

ناشدت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة اليوم السبت أهالي منطقة صلاح الدين بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات.

وشددت الشعبة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على المواطنين ضرورة الابتعاد عن مواقع العدو وتجمعاته ومخازن الذخائر والمعدات والآليات المُسلحة حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قال أمس الجمعة إن القوات المسلحة نفذت عديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع و تمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري أن سلاح الجو نفذ عدد من الغارات الجوية على ثلاثة شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة وكانت ضربات دقيقة للغاية نتج عنها خسائر فادحة في صفوف قوات الوفاق.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أن طائرات سلاح الجو لازالت في سماء مسرح العمليات للاستطلاع والمراقبة وتدمير العدو.

وطمأن المسماري الشعب الليبي أن القوات المسلحة تتقدم على قوات الوفاق في كافة قواطع العمليات كما تتقدم عليها معنويا وماديا بعد استنزافها طيلة الفترة الماضية.

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