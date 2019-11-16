الثني: متمسكون بالرد على مغالطات هيئة الرقابة الإدارية

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تمسك الحكومة بحقها في الرد على ما قال إنها مغالطات هيئة الرقابة الإدارية عبر لجنة يشكلها مجلس النواب.

وقال الثني بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إنه طالع خبرا مفاده إجراء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش الأربعاء زيارة لمقر هيئة الرقابة الإدارية ولقائه برئيسها عبدالسلام الحاسي فيما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن نائب الرئيس ناقش مع آخرين خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الرقابة الإدارية العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الحكومة.

وأكد الثني أن الوفد لا يمثل الحكومة إلا فيما أوكلت لأعضائه من مهام واضحة ومحددة وفقا لصحيح القانون، ولم تكن من بينها التواصل مع الهيئة فيما يخص عمل الحكومة.

وكانت الحكومة المؤقتة قد سلمت ردودها على التقرير السنوي الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق حول عمل الحكومة.

وأعلن الثني تمسكه التام بتشكيل لجنة فنية محايدة من قبل رئيس مجلس النواب عقيله صالح للتحقق من كل ما وصفها بـ”المغالطات التي وردت بالتقرير غير المهني للهيئة:، والتأكد من ردود الحكومة المعززة بالمستندات الدالة عليها.

وأكد الثني في وقت سابق أن تقرير الرقابة أعد وفقا لاعتبارات جهوية، وأن نشره عبر وسائل الإعلام قبل عرضه على الحكومة المؤقتة للرد عليه، كان لاعتبارات كيدية هدفها تأليب الرأي العام بهذه المغالطات على الحكومة المؤقتة التي بات عملها واضحا للعيان.

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