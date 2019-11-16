أميركا تُجدد مطالبتها الجيش الوطني بإنهاء هجومه على طرابلس

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها الجيش الوطني لإنهاء هجومه على طرابلس، وجاء ذلك على لسان القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا بالنيابة هاريس.

وأكد هاريس خلال اجتماع عقده مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، الخميس، على دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي، حسب وصفه.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد دعت الجيش الوطني لوقف الهجوم على طرابلس، لمساعدة أميركا على التعاون مع الدولة الليبية لوقف التدخل الخارجي غير المبرر وتعزيز سلطة الدولة الشرعية ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع.

وجاء ذلك عبر بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية عقب الحوار الأمني بين أميركا وليبيا التي مثلها وفد من حكومة الوفاق ممثلة بوزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة.

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