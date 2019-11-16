في الولايات المتحدة.. سيالة يستعرض المستجدات السياسية والأمنية بليبيا

استعرض وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال حلقة نقاش نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة استعرض خلال حلققة النقاش التي شارك فيها لفيف من الخبراء ومراكز الأبحاث في واشنطن وممثلون عن وزارة الخارجية الامريكية وجمعية الأعمال الأمريكية الليبية ومهتمون بالشأن الليبي سبل حل الأزمة، وإسهام الولايات المتحدة في الوصول إلى حل يلبي تطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية بمؤسسات أمنية وعسكرية قوية تحفظ كرامة المواطن وتدافع عن الوطن وتحترم سيادة القانون.

كما أجرى سيالة والوفد المرافق له لقاءا مع بعض من القائمين على مؤسسة التراث، وهي واحدة من دور الفكر المعروفة، وتناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا .

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