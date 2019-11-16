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في الولايات المتحدة.. سيالة يستعرض المستجدات السياسية والأمنية بليبيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استعرض وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال حلقة نقاش نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة استعرض خلال حلققة النقاش التي شارك فيها لفيف من الخبراء ومراكز الأبحاث في واشنطن وممثلون عن وزارة الخارجية الامريكية وجمعية الأعمال الأمريكية الليبية ومهتمون بالشأن الليبي سبل حل الأزمة، وإسهام الولايات المتحدة في الوصول إلى حل يلبي تطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية بمؤسسات أمنية وعسكرية قوية تحفظ كرامة المواطن وتدافع عن الوطن وتحترم سيادة القانون.

كما أجرى سيالة والوفد المرافق له لقاءا مع بعض من القائمين على مؤسسة التراث، وهي واحدة من دور الفكر المعروفة، وتناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ..مسئول منخفض المستوى كالعادة ياسيالة يازبالة مساعد مسئول غير مسئول عما يقول ويتسول منه سيالة الزبالة اى كلام يقوله حتى يسوقه على انه موقف امريكا كلها مع ان الامريكان يوزعون الادوار وكلام ترامب يركن الباقى على جنب ياسطى سيالة

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  • كان لى صديق صحفى معارض ايام مبارك استطاع الامريكان تجنيده لصالح وكانوا بنظمون له ندوات وهمية يحضرها عملاء للامريكان وفى النهاية بدفعوا له عشرات الالاف من الدولارات ثمنا للمحاضرة وهى فى الواقع ثمن الخيانة المهم انه اصبح غنى ومقرب من الوزراء ويقوم بالتعيين بمبلغ كبير وفى النهاية مرض عدة امراض فشل الامريكان فى علاجه ومات تحول من ثورجى تتجمع امام منزله الاتوبيسات الموتوجه زمان لدعم الانتفاضة فى غزة الى عميل امربكانى وما اكثرهم ومنهم اعرف واحد كبير منهم قبل ان يصبح عميل كبير وكان فى البداية ثورجى الان صاحب قناة الشر فى تركيا ايمن زور

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