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عين الاتحاد الأوروبي على تحسين القطاع الخاص الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل القطاع الخاص في ليبيا أمس الجمعة أعمال ورشة عمل استمرت على مدار يومين بشأن تقييم القدرات ووضع خطط لتعزيز القطاع الخاص وتطوير أعماله ضمن نشاطات وزارة الاقتصاد.

وأوضحت إدارة المشروع أن الورشة تهدف لدعم خطط العمل وتوفير فرص تدريب للشركات الناشئة “الصغيرة والمتوسطة” وتشجيع استثماراتهم، ويمول المشروع من الاتحاد الأوروبي في ليبيا وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا.

وكان الاتحاد قد أطلق قبل أسبوعين اتفاقية لدعم القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التخطيط وعدد من المنظمات في المجتمع المدني التي تنشط في مناطق مختلفة من أنحاء ليبيا وتهدف جميعها لتعزيز قدرات ودور الشباب والمرأة الاقتصادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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