الجبير : ليبيا في مفترق طرق للمهربين والإرهابيين

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، وقوف بلاده إلى جانب الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الليبي .

وأوضح الجبير في لقاء عقده أمس مع نظيره الإيطالي، لويدجي دي مايو، أن ليبيا في مفترق طرق للمهربين والإرهابيين النشطين على الساحل الإفريقي، مشيرا إلى الأهمية التي توليها إيطاليا للبلاد، باعتبارها تعني أيضا مشكلة اللاجئين والمهاجرين، حسبما نقلت صحيفة لا ستامبا الإيطالية.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية، قد أعلنت أمس أن المسؤولين استعرضا العملية السياسية من أجل الوصول إلى حلول سلمية، تحت مظلة الأمم المتحدة في ليبيا.

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