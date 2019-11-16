المشري يثني على قرار الرئاسي المتعلق بخفض مرتبات أعضائه

ليبيا – أثنى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري على قرار المجلس الرئاسي بشأن خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية.

المشري أكد في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ضرورة العمل السريع على إزالة الهوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة وتنفيذ برنامج التأمين الطبي والإجراءات التي تتوافق والمقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية وما تحدث عنه المشري خلال طرحه للمبادرة السياسية.

وبيّن في مراسلته بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها مجلس الدولة مؤخراً، مبدياً دعمه اللامحدود لكل الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام.

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