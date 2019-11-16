عبد النبي: 3 إستحقاقات ستنفذ بعد انتهاء العمليات العسكرية وسيطرة الجيش على طرابلس

ليبيا – أفاد عضو مجلي النواب الصالحين عبد النبي أن توحيد الجسم التشريعي أي حكومة الوحدة الوطنية أمر مطلوب، رابطاً ذلك بانتهاء العمليات العسكرية وسيطرة الجيش على طرابلس والقضاء على المليشيات والإرهاب.

عبدالنبي إستدل في تصريح له لقناة “218” وتابعته صحيفة المرصد بما جرى في مصر، مضيفاً أنه مثال يجب أن يطبق في ليبيا.

وأشار إلى عدد من المراحل تتمثل في سيطرة الجيش على كامل البلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنه للدستور لتنطلق الانتخابات البرلمانية ومن ثم الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن هذه الاستحقاقات تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات بعد تحرير طرابلس.

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