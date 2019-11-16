وكيل الوزارة يبحث مع مراقبي التعليم تلبية مطالب المدرسين

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة خلال الاجتماع العادي الأول للوزارة مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقتين الوسطى والجنوبية جهود الوزارة لتلبية مطالب المعلمين وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب بـ مصراتة استعراض الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببداية العام الدراسي بكل مراقبة تعليمية، بالإضافة إلى التعرف على أبرز الصعوبات والنواقص التي تواجه المؤسسات التعليمية فضلاً عن التباحث حول إجراءات المعلمين المنسبين حديثاً والبدء في تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية ولديوان المراقبات للعام الدارسي 2019-2020.

وأكد جمعة أن العام الدراسي سيعتبر عاماً للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي، موضحا أن الوزارة ستولي هذين الجانبين من المنظومة التعليمية اهتماماً كبيراً وغير مسبوق. وتأكد جمعة من جميع مراقبي التعليم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية من وصول كافة عناوين الكتب المدرسية الخاصة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى مدارسهم حيث أكد المراقبون جميعاً على وصول جميع الكتب ودون نواقص .

وحول الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية أفاد مراقبو التعليم بأن الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية إضافةً إلى حاجة عديد المؤسسات التعليمية إلى أعمال صيانة خفيفة وعاجلة وافتقار بعض منها للمستلزمات والوسائل التعليمية المتمثلة في المقاعد المدرسية والسبورات البيضاء تعتبر من أبرز العوائق التي تعترض سير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية.

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