الشاطر لـ السراج: الصمت مشروع خيانة.. ونطالبك بالحديث للشعب عن مجريات العدوان

ليبيا- إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن عدم تحرك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تجاه مايجري يعد مشروع خيانة.

الشاطر طالب ف تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” السراج متقلد مناصب رئيس المجلس الرئاسي والقائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع بالخروج عن صمته.

ويرى أنه على السراج الحديث للشعب عن مجريات ما وصفها بـ”حرب العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وعدم إتخاذه للقرارات الحاسمة للآن، متسائلاً إن كان يدير معركة خاصة به أم معركة تهم ليبيا.

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