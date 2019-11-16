فحيمة: سلامة أبلغنا بأنه اتفق مع الجانب المصري على ضرورة وجود البرلمان كجزء من الحل

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب صالح فحيمة لقائهم مع المبعوث الأممي غسان سلامة بالجيد مقارنة بلقاءات سابقة، مشيراَ إلى أن سلامة ولأول مرة أصبح يلتمس الطريق الصحيح منذ أن ضلها منذ زمن.

فحيمة قال في تصريح لقناة “218” وتابعته صحيفة المرصد إن ما سلامة شعر أن سياسة إقصاء مجلس النواب من خلال كيل التهم لأعضائه ورئاسته لغرض تأجيج الشارع ضده لم تؤتِ أكلها فأبلغ المجتمعين معه من النواب بأنه اتفق مع الجانب المصري على ضرورة وجود البرلمان كجزء من الحل.

ولفت إلى أن سلامة أكد استعداد البعثة لرعاية اللقاء فيما لو استشعرت البعثة الجدية وتوفر النصاب لتلك الجلسة، ناقلاً عن الأعضاء الحاضرين مع سلامة قوله إن اللقاءات والمؤتمرات السابقة لم تكن بدعوة من البعثة التي لم تكن لاعباً أساسياً في تنظيمها أما مؤتمر برلين فهو أول مؤتمر تدعو له البعثة وتقترح ألا يكون الليبيون طرفاً فيه.

كما ذكر أن سلامة الذي صرح في أكثر من مناسبة أن مجلس الأمن منقسم على نفسه حول القضية الليبية أراد من خلال عدم دعوة الأطراف الليبية إلى برلين أن يحرج العالم تحديداً الدول التي تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي.

وتابع مضيفاً :”حيث أراد بذلك أن يقول إن مشكلة ليبيا ليست في الانقسام السياسي المحلي وإنما هي أيضا في الانقسام الإقليمي والدولي وتضارب المصالح وتقاطعها بين ما يسمى بالدول الفاعلة في المشهد السياسي الليبي”.

وإعتبر أن نتائج مؤتمر برلين ستولد ميتة أو مشوهة في أفضل الأحوال من خلال تصريحات سلامة ومن خلال إطلاعهم على كواليس الاجتماعات التحضيرية، منوهاً أن صراعاً كبيراً بين الدول المشاركة حول مصير الأطراف المحلية يمنع الوصول إلى توافق فعلي حول ما يجب أن ينبثق عن برلين.

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