الأرصاد: رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها 25 عقدة، على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن درجة حرارة سطح البحر على طول الساحل لن تتجاوز 23 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر الليلة والصباح الباكر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الساحل.

– الرياح جنوبية شرقية تتحول غدا من غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، إذ يتراوح ارتفاعه بين نصف متر ومترين، ويصل غدا إلى 2.25 متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية بوجه عام، تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية اليوم على ساحل طبرق، وسرعتها بين 5 و20 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاعه المتر الواحد، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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