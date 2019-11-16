المنتخب الوطني يستهل مشواره الأفريقي بهزيمة ثقيلة أمام تونس

تونس-العنوان فقد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نتيجة أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في مشواره بالتصفيات المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون 2021، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة بملعب رادس بتونس عن المجموعة العاشرة. وكان المنتخب التونسي السباق بالتسجيل عن طريق لاعبه وهبي الخزري …

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