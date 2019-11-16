الجيش يُضيّق الخناق أكثر على المجموعات المسلحة بطرابلس

رغم دخولها الشهر السابع تواليا ما تزال الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني وتشكيلات الوفاق تدور رحاها جنوب العاصمة طرابلس.

الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري قال إن قوات الجيش الوطني نفذت مساء الجمعة عمليات عسكرية برية وجوية على مواقع وتمركزات معادية في محيط طرابلس.

وأوضح المسماري أن قوات الجيش نفذت غارات جوية على 3 شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية حسب وصف المسماري في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة مؤكدا أن الضربات كانت دقيقة للغاية وتسببت بخسائر فادحة في صفوف المجموعات المسلحة.

وأكد المسماري أن هذه الضربات تأتي في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمليشيات الإجرامية التي انتهكت سيادة الدولة وهددت أمنها وسلامة أراضيها ودمرت اقتصادها وبددت مواردها.

من جهتها أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عن تمكن سلاح الجو من تدمير أهداف ومواقع للمجموعات المسلحة في تاجوراء وذلك من خلال 3 ضربات استهدفت مستودعات للذخيرة.

وذكر الإعلام الحربي أن وحدات من الجيش اقتحمت مرصدا للتشكيلات المسلحة في محور عين زارة، وألقت القبض على عنصرين من المسلحين والقضاء على 2 آخرين.

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