وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل ثلثي مقاتلي داعش في ليبيا خلال سبتمبر

طرابلس-العنوان أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الغارات الجوية الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي استهدفت ما يقرب من ثلث مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. ووفقا لصحيفة “ميلتري تايمز” الأمريكية أكد إسبر خلال زيارته كوريا الجنوبية أن بلاده تولي أهمية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها للحد من تمدد تنظيم …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الجيش يُضيّق الخناق أكثر على المجموعات المسلحة بطرابلس
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المنتخب الوطني يستهل مشواره الأفريقي بهزيمة ثقيلة أمام تونس
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
الأرصاد: رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تكريم المشاركين في مسابقة ليبيا لحفظ السنة النبوية والمتون العلمية في هون
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك