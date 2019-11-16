وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل ثلثي مقاتلي داعش في ليبيا خلال سبتمبر

طرابلس-العنوان أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الغارات الجوية الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي استهدفت ما يقرب من ثلث مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. ووفقا لصحيفة “ميلتري تايمز” الأمريكية أكد إسبر خلال زيارته كوريا الجنوبية أن بلاده تولي أهمية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها للحد من تمدد تنظيم …

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