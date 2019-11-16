الإعلام الحربي يطالب أهالي “صلاح الدين” في طرابلس بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات

طرابلس-العنوان دعت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، أهالي منطقة صلاح الدين بطرابلس إلى عدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات. وشددت الشعبة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على المواطنين ضرورة الابتعاد عن مواقع العدو وتجمعاته ومخازن الذخائر والمعدات والآليات المُسلحة حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم. وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد …

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