باريس تحتضن ملتقى “فرص الاقتصاد الليبي”

باريس-العنوان شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أمس الجمعة، في فعاليات الحدث الاقتصادي تحت شعار” فرص الاقتصاد الليبي” الذي نظمته وكالة بزنس فرانس برعاية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة أوروبا للشؤون الخارجية في العاصمة الفرنسية باريس. وتم خلال الحدث الذي حضره إلى جانب معيتيق رجال أعمال ممثلين عن القطاع الخاص في ليبيا، مناقشة تعزيز الشراكة …
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صحيفة العنوان الليبية
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