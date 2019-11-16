وزير المهجرين يكشف لبوابة إفريقيا أعداد النازحين وأوضاعهم

أكد وزير شؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله أن أعداد النازحين جراء اشتباكات العاصمة طرابلس بلغت 25 ألف شخص. وقال جلاله في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن وتيرة النزوح من طرابلس تزيد وتقل حسب ظروف الاشتباكات في الجبهات مبينا أن أوضاع النازحين غاية في الصعوبة مع طول فترة النزوح التي تجاوزت سبعة أشهر محذرا من أنها ستزداد سوء مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وتعهد جلاله ببذل قصارى جهده للتخفيف من معاناة النازحين بالتنسيق والتعاون مع شركاء الوزارة المحليين والدوليين في العمل الإنساني بقدر الإمكان والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة. وأشار جلاله إلى أن تعاون المجتمع الدولي مع ليبيا بشأن ملف المهجرين يظل محدودا في ظل تفاقم أزمة النزوح وطول مدتها وارتفاع أعداد المهجرين إلا أن التعاون موجود في كل الأحوال وكذلك التواصل فيما يخص البيانات وتبادل المعلومات.

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