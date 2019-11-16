السيسي يؤكد تمسكه بإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية بليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا اليوم السبت من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على موقف بلاده الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية.

وأوضح السيسي، أن موقف مصر الثابت متمثلا في استعادة الأركان والمؤسسات الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، على حد قوله.

بالإضافة إلى وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وفق ما ذكر السيسي.

وشدد السيسي، على أن إرادة الشعب الليبي الشقيق يجب أن تتحقق وتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده، وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي اليوم.

كما أكدت المستشارة ميركل، خلال الاتصال الذي تناول تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا، حرصها للاطلاع على رؤية الرئيس المصري بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري الُمقدر في المنطقة، وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

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