اخبار ليبيا الان

مقبرة جماعية لضحايا داعش في راس لانوف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثرت الجهات الأمنية براس لانوف على مقبرة جماعية تضم رفات أربعة أشخاص من ضحايا تنظيم داعش وذلك إبان سيطرتهم على منطقة العويجة غرب بن جواد قبل سنوات.

وأشارت مديرية أمن راس لانوف إلى أن قوات الأمن انتقلت سريعا إلى مكان المقبرة وأجرت عمليات الحفر بحضور النيابة وفرق الهلال الأحمر، ليتبين أن الجثث دفنت قبل نحو 4 سنوات، أي منذ العام 2015.

وأوضحت المديرية في منشور لها، أنها تمكنت من معرفة هوية الضحايا الأربعة الذين قضوا على يد تنظيم داعش وهم شخصان من قبيلة العمامرة وآخر من قبيلة المعدان إضافة إلى شخص من مدينة الخمس، مؤكدة أنها أشرفت على تسليم رفاتهم إلى ذويهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك