مقبرة جماعية لضحايا داعش في راس لانوف

عثرت الجهات الأمنية براس لانوف على مقبرة جماعية تضم رفات أربعة أشخاص من ضحايا تنظيم داعش وذلك إبان سيطرتهم على منطقة العويجة غرب بن جواد قبل سنوات.

وأشارت مديرية أمن راس لانوف إلى أن قوات الأمن انتقلت سريعا إلى مكان المقبرة وأجرت عمليات الحفر بحضور النيابة وفرق الهلال الأحمر، ليتبين أن الجثث دفنت قبل نحو 4 سنوات، أي منذ العام 2015.

وأوضحت المديرية في منشور لها، أنها تمكنت من معرفة هوية الضحايا الأربعة الذين قضوا على يد تنظيم داعش وهم شخصان من قبيلة العمامرة وآخر من قبيلة المعدان إضافة إلى شخص من مدينة الخمس، مؤكدة أنها أشرفت على تسليم رفاتهم إلى ذويهم.

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