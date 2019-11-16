داخلية المؤقتة تبدي استعدادها لتأمين وإنجاح انتخابات المجالس البلدية

زار مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد بوعجيلة سالم، اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، وذلك للاطلاع على اخر تجهيزات اللجنة، واستعداداتها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني وتأمينه.

ووفق الوزارة، فقد التقى مدير الإدارة العامة للعلاقات، رئيس لجنة الانتخابات جمال عبد الشفيع، وبحث معه عدة نقاط أهمها تأمين العملية الانتخابية، وتسهيل عمل الفريق الإعلامي في التصوير والتوثيق ونشر اللافتات والمطويات الخاصة باللجنة، مؤكدا استعداد الوزارة لتسخير كل الإمكانات لتذليل الصعاب أمام اللجنة المركزية لإنجاح عملها.

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