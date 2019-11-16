آمر منطقة طبرق العسكرية وتسييري طبرق يبحثان الوضع الأمني بالمدينة

أخبار ليبيا24- خاص

ناقش آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة اليوم السبت ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الوضع الأمني بالمدينة.

واستعرض بورقعة وبوالخطابية بحضور منسق القيادة العامة البطنان فضل الله رافع بالحسن عدد من مشاكل القطاعات الخدمية التي تعاني من مشاكل التسليم والاستلام.

وأكد بورقعة أن القانون فوق الجميع ومصلحة المواطن من أولويات العمل وأن التعاون موجود مابين تسييري طبرق والمنطقة العسكرية في كل المجالات.

وأشار آمر منطقة طبرق العسكرية إلى أوجه التعاون مابين تسييري طبرق والمنطقة العسكرية وأنه يتابع كل المشاريع التي يشرف عليها المجلس التسييري لحل العراقيل التي قد تواجههم من المواطنين أثناء تنفيذ العمل وحتى تستكمل كل المشاريع التي شرع فيها تسييري طبرق في وقتها بدون عراقيل.

وطالب بورقعة من رجال الحرس البلدي وشرطة المرور بالتواجد في الأماكن العامة لضبط المخالفين.

وشدد على كل الأجهزة الأمنية من حدود إمساعد وحتى الحدود الغربية والجنوبية التي تقع تحت إشراف المنطقة العسكرية بضرورة التواجد في كل الأوقات لمنع أي خروقات أمنية قد تحدث وأن منطقة طبرق العسكرية ستضرب بيد من حديد أي مخالف للقوانين.

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