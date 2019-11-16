بوغدانوف ومستشار الأمن البريطاني يبحثان الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أمس الجمعة، مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي ديفيد كوري، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتسوية النزاعات، بما في ذلك الوضع ليبيا.

وذكر بيان الخارجية الروسية في هذا الشأن، أنه جرى خلال الحديث بحث المسائل الراهنة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مسألة التعاون الدولي الفعال في تسوية الأزمات في ليبيا واليمن، والنزاعات الإقليمية الأخرى”.

وتدور في العاصمة طرابلس ومحيطها منذ الرابع من شهر أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

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