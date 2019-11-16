الإعلام الحربي: الوحدات العسكرية تأسر 9 مرتزقة أفارقة في محور السبيعة

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلان الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم السبت أن الوحدات العسكرية أسرت مجموعة مقاتلين من جنسيات أفريقية في محور السبيعة.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة أسرت عدد تسع مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية، وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي .

وأكدت شعبة الإعلان الحربي التابعة للقيادة العامة أن الوحدات العسكرية قامت بتدمير الخطوط الدفاعية للعدو في نقاط متقدمة بمحور السبيعة.

وأضافت الشعبة أن تدمير الخطوط الدفاعية جاء بعد الاشتباكات العنيفة والتي أدت إلى تراجع مجموعات الوفاق.

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