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بوتين يحذر من خروج مقاتلين موجودين بسوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وجود تجمعا كبيرا للمسلحين والإرهابيين بمنطقة إدلب في سوريا، وأنهم سيخرجون من إدلب إلى دول أخرى من بينها ليبيا، محذرا من هذا الخطر، على حد قوله.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة “بريكس” بالعاصمة البرازيلية؛ إن موسكو مازال لديها العديد من المهام في إدلب السورية لأن الكثير من المقاتلين الموجودين هناك يعبرون إلى بلدان أخرى بما فيها ليبيا.

وأشار بوتين، إلى أن غياب السلطة في ليبيا يدفع بالبلاد باتجاه الفوضى رغم عدم وجود تدخل أجنبي مباشر، حسب وصفه.

وكان الرئيس الروسي قد دعا خلال مكالمة هاتفية قبل أيام مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى ضرورة إنهاء القتال في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وفق ما أعلن الكرملين الإثنين الماضي.

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اخبار ليبيا 24

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  • من حق روسيا ملاحقة جبهة النصرة الفارة من ادلب الى ليبيا كما يفعل الامريكان مع الدواعش فالعالم مطالب بالحرب على الارهاب ومن حق الروس بالتنسيق مع الجيش الوطنى ضرب مواقع المليشيات الارهابية فى مصراطة كما فعلت فى حلب تفضلوا اذا كنتم وانتم بعيد يتهموا الجيش الوطنى بالاستعانة بالروس وطالما بدأت بفبركة خبر اخوانى فلماذا لا يكون حقيقة خاصة ان روسيا من حقها طبقا لاتفاق مع مصر استخدام المطارات المصرية ومطار سيدى برانى يصلح لضرب الارهابيين فى ليبيا طالما الامريكان بيتفرجوا او بيحموا الدولة الراعية للارهاب قطر

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