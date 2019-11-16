طرابلس المركز: جمع ونقل قرابة 800 طن قمامة

أعلنت بلدية طرابلس المركز أمس الجمعة أنه تم جمع ونقل ما يقرب من 800 طن من القمامة

وقالت بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن حملة جمع القمامة شملت كلا من ابو مشماشة، مدرسة وريث، بالخير، شارع النصر كامل، شارع جمال، الصويعي الخيتوني، المصرف المركزي، الظهره السوق وأمام مبنى ديوان المحاسبة والالكترونات، المنصوره، عمر المختار، الجرابه، الإشارة الضوئية الهاني إلى جزيرة فشلوم، وفشلوم من مجمع زاوية الدهماني إلى باب تاجوراء إلى ابو سته، بن عاشور الرئيسي، الصريم، الخمس شوارع، بجانب الرعايه باب العزيزيه.

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