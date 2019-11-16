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طرابلس المركز: جمع ونقل قرابة 800 طن قمامة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بلدية طرابلس المركز أمس الجمعة أنه تم جمع ونقل ما يقرب من 800 طن من القمامة
وقالت بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن حملة جمع القمامة شملت كلا من ابو مشماشة، مدرسة وريث، بالخير، شارع النصر كامل، شارع جمال، الصويعي الخيتوني، المصرف المركزي، الظهره السوق وأمام مبنى ديوان المحاسبة والالكترونات،  المنصوره، عمر المختار، الجرابه، الإشارة الضوئية الهاني إلى جزيرة فشلوم، وفشلوم من مجمع زاوية الدهماني إلى باب تاجوراء إلى ابو سته، بن عاشور الرئيسي، الصريم،  الخمس شوارع، بجانب الرعايه باب العزيزيه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • يعني ليش المبالغة ..!!!
    شني وزنتًوها انتم ..!!!
    فقط اعمال النظافة – المظهر العام – وطبعا المواطنين ليهم دور كبير في المشكلة – لان اغلبهم ليسوا من أهل طرابلس … وطبعا المطاعم والمقاهي الي منتشرة بشكل فير طبيعي – لازم يكون دور البادية حازم في هالموضوع هذا …!!!
    شن كثر الأمراض في البلاد …!!!
    حتى القطة لما ترمي فضلاتها سبحان الله ندفنهم برجلها …!!
    لكن بنادم بصحته وعيونه وايديه ورجليه يلوح وين مايجي…. !!!

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