داخلية المؤقتة: تخريج 10 الاف عضو شرطة مع نهاية العام الحالي

قال مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان، إن الوزارة مع نهاية العام الحالي ستكون قد تمكنت من تخريج عشرة الاف عضو جديد بهيئة الشرطة خلال عام واحد، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي أطلقها الوزير إبراهيم بوشناف، ابتداء من عام ألفين وثمانية عشر وحتى عام ألفين وعشرين.

وأكد الوزان خلال حفل تخريج ألف وخمسمئة وأربعة وسبعين متدربا من الدفعتين الرابعة والستين والخامسة والستين، أن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها التدريبية بما يعزز قدرة وكفاءة كافة منتسبيها، وبما يخدم أمن الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن التدريب والتطوير هما الأساس لإنجاح العمل في مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسة الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا