الليبية لحقوق الانسان تدعو إلى نبذ خطاب الكراهية و الاقصاء

اكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح ،على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات التي من شأنها إرساء ثقافة وقيم التسامح باعتبارها قيمة إنسانية ترفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والكراهية .

وقالت اللجنة في بيان توصلت “بوابة افريقيا الاخبارية” على نسخة منه ،إن ليبيا اليوم في أشد الحاجة للتأكيد على هذه المعاني والقيم وترسيخها خاصة حيال ما تشهده من خطابات تحرض على الكراهية والعنف، ومحاولات بث كل ما يؤزم ويشق الصف الوطني ويخلق حالة من التباعد والنفور بين مكونات المجتمع الليبي الواحد .

و دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح إلى نشر وترسيخ قيم وثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان كنهج حضاري يقضي بمنح الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة وضرورة العيش المشترك وفقاً للمبادئ الإنسانية والدينية والوطنية ، ونبذ العنف والكراهية والإقصاء والتهميش .

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