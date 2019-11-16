الكتيبة 155 مشاة تعثر على مقابر جماعية تابعة لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

أكدت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة اليوم السبت أنه أثناء تقدم الوحدات المسلحة تم العثور على مقابر جماعية تابعة لقوات الوفاق في محوري العزيزية و الساعدية.

وأضاف المكتب الإعلامي في الكتيبة أنه أثناء تقدم الوحدات العسكرية في المحورين تم العثور على المقابر لافتا إلى أنه يتم الآن انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى ترهونة.

وأشار المكتب الإعلامي في الكتيبة إلى أن مدفعية الكتيبة 155 مشاة استهدفت نقاط تمركز قوات الوفاق التي تم جلبها لدعم محور صلاح الدين و تدميرها.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت اليوم السبت أن الوحدات العسكرية أسرت مجموعة مقاتلين من جنسيات أفريقية في محور السبيعة.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة أسرت عدد تسع مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية، وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي .

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