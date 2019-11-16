مركز باب درنة للأمومة والطفولة في طبرق يباشر الحملة الوطنية ضد الأنفلونزا الموسمية

أخبار ليبيا24- خاص

باشر اليوم السبت مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ في طبرق الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية.

وقال مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ عدنان امحيقن إن الحملة النساء الحوامل وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة ومقدمو الخدمة الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد امحيقن لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحملة سوف تستمر لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم السبت، لافتا إلى أن حصيلة اليوم من التطعيم فاقت 500 شخص من هذه الفئات.

وأضاف مدير المركز :”نعمل على مدار الأسبوع لتغطية هذه الحملة والعدد أمامنا مفتوح وليس لدينا عدد محدد للتطعيم”.

وأشار امحيقن إلى أهمية هذا التطعيم وهذه الحملة الوطنية، داعيًا كل من يشملهم هذا التطعيم بالحضور إلى المركز لتلقي هذه الجرعة المهمة.

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