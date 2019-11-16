محاضرة توعوية حول دور الشباب في البناء بوادي البوانيس‎

نظم إتحاد مؤسسات المجتمع المدني البوانيس بالتعاون مع التجمع الليبي لمنظمات المجتمع المدني البوانيس محاضرة توعوية بعنوان “دور الشباب في بناء الوطن” ألقاها الدكتور صالح ابراهيم البي عضو هيئة التدريس بجامعة سبها .

تناول المحاضر جملة من المواضيع ذات العلاقة بدور الشباب من أهمها الدور الإيجابي للشباب في بناء الوطن والمشاكل والمعوقات التي تواجه شريحة الشباب وأسباب تراجعهم عن المشاركة في عملية البناء والاحباط الذي اصاب الشباب بسبب الاوضاع الليبية الراهنة .

استهدفت المحاضرة عدد من الشباب ببلدية وادي البوانيس وممثلي عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني البوانيس .

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