ميناء بنغازي يستقبل 659 سيارة كورية وأوروبية وسفينتي حاويات

استقبل ميناء بنغازي، سفينة نقل السيارات (موسيل أس)، الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية»، وعلى متنها 557 سيارة مقبلة من السوق الكورية، وسفينة نقل السيارات (سينقل أيقل) الوكيل الملاحي لشركة «نسيم البحار للتوكيلات الملاحية» وعلى متنها 102 سيارة مقبلة من السوق الأوروبية، وفق بيان لهيئة الميناء اليوم.

وأوضح الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (كنت شيب ماكس) الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية» وعلى متنها 264 حاوية بضائع وسلع مختلفة، منها مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية وملابس وبطاطين وأثاث وقطع غيار سيارات وسيراميك ومعدات زراعية وآلات ومعدات لصيانة الطرق و42 حاوية زيت طعام و17 حاوية عصير و25 حاوية معدات حضائر دواجن و38 حاوية سيارات استيراد أميركي.

كما دخلت إلى الميناء سفينة نقل الحاويات (ألوبو) الوكيل الملاحي لشركة «دليل للتوكيلات الملاحية»، وعلى متنها 180 حاوية سلع مختلفة، منها مواد غذائية ودجاج مجمد ومواد صحية وأثاث ومفروشات وسجاد وشاشات وزيوت محركات و44 حاوية زيت طعام و33 حاوية دقيق و17 حاوية ألواح رخام.

ولفت الشهيبي إلى أن الميناء ينتظر دخول سفينة نقل الحاويات (إكس برس) الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية» وعلى متنها 266 حاوية بضائع مختلفة، والسفينة (هانسا) الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية» وعلى متنها 154 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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