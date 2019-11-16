المدن الليبية تشهد انطلاق حملة التطعيم ضد “الإنفلونزا” الموسمية‎

طرابلس-العنوان شهدت أغلب المدن والمناطق الليبية اليوم السبت، انطلاق حملات التطعيمات ضد مرض الإنفلونزا الموسمية. وتستهدف الحملة مستخدمي الخدمات الصحية ومرضى السكرى وضغط الدم وأمراض القلب، كما تستهدف النساء الحوامل وكبار السن ابتداء من سن 55 عاما. وتنظم الحملات التي تستمر لمدة أسبوعين متتاليين بإشراف مباشر من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفروعها ومكاتبها …

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