على رأسهم باشاغا .. المحجوب: مرتكبو مذبحة غرغور هم من يقاتلون الجيش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، إن جميع من ارتكبوا مجزرة غرغور، التي وقعت في الخامس عشر من سبتمبر 2013م، وراح ضحيتها 47 ليبيا، بالإضافة إلى إصابة 518 آخرين، هم قيادات المليشيات التي تقاتل قوات الجيش حاليًا، وعلى رأسهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا.

المحجوب أكد ، في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى السادسة على المجزرة، أن المجرمون مارسوا جريمتهم بدم بارد، وكل ذلك موثق بالصور والفيديوهات، موضحا أن الشارع الطرابلسي دفع ثمن عدم وجود جيش حقيقي بالعاصمة يحمي المدنيين، وفقا لتعبيره.

وأضاف أن شباب طرابلس الذين يدركون طبيعة المليشيات وعانوا منها، ستكون لهم كلمة في وجه هؤلاء المجرمين، ودعم “الجيش” الذي تحرك لتطبيق القانون وتدعيم دولة المؤسسات.

وحلت بالأمس الذكرى السادسة لمجزرة غرغور، التي وقعت في الخامس عشر من نوفمبر 2013م، التي ارتكبتها المليشيات الإرهابية في طرابلس ضد المواطنين، وأسفرت عن مقتل 47 ليبياً وإصابة 518 آخرين.

وقبل ستة أعوام تجمع عدد من المصلين سلميا أمام مسجد القدس بوسط طرابلس، لتنفيذ قرار المؤتمر العام “المجلس التشريعي من أغسطس 2012 لمدة عامين” رقم 27، وينص على إفراغ العاصمة من المظاهرات والتشكيلات المسلحة.

وانطلق التجمع نحو منطقة غرغور وسط العاصمة، حيت توجد إحدى المليشيات التابعة لمصراتة، وعند اقترابهم فتحت نيران أسلحتها على المدنيين العزل، ما أدى إلى مقتل 47 وإصابة 518، بحسب إحصائيات مستشفيات طرابلس حينها.

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