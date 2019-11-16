29 مركزا صحيا تقدم التطعيمات ضد الإنفلونزا في بنغازي.. و14 في سرت

قال المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في بنغازي، دكتور رمضان الفيتوري، إن الطعم الواقي من مرض الإنفلونزا يقدم للمواطنين في جميع المراكز الصحية في بنغازي، وعددها 29 مركزا صحيا.

وتابع في بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن التطعيم ضد الإنفلونزا يتم أيضا من خلال عشرة مواقع أخرى موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية لمقدمي الخدمة الصحية.

فيما قال المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في سرت محمد إدريس، إن الطعم الواقي من مرض الإنفلونزا يقدم للمواطنين في جميع المراكز الصحية بسرت، وعددها 14 مركزا، صحي، لافتا إلى وجود إقبال «جيد» من المواطنين.

وانطلقت اليوم، السبت، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتستهدف الحملة النساء الحوامل وكل من تجاوز 55 سنة، ومقدمي الخدمة الصحية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتستمر لمدة أسبوعين بداية من 16 إلى 28 نوفمبر الجاري

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