الصحة العالمية: اختتام ورشة تدريبية حول الرعاية الصحية الأولية في ليبيا

اختتم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، بالتعاون مع مكتبه الإقليمي لشرق المتوسط ووزارة الصحة الليبية، ورشة عمل تدريبية مدتها أسبوعين لمدربين عن القوى العاملة التمريضية للرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وبينت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ورشة العمل، تألفت من جلسات نظرية مدتها أسبوع واحد، أعقبها أسبوعً من التدريب العملي.

وأوضحت المنظمة أن إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة دعمت ورشة العمل التي قام خلالها مدربون من كلية التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بتعريف المشاركين على حزمة التدريب الجديدة لمنظمة الصحة العالمية لممرضات الرعاية الصحية الأولية مبينة أن الحزمة تركز على تنفيذ نهج ممارسة الأسرة في مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وشارك في الورشة رئيس وحدة التمريض في وزارة الصحة، وخبراء من كليات التمريض والممرضات من ستة مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن التدريب ضروري لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الممرضات والقابلات في ليبيا.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، إن وجود قوة عاملة قوية في مجال الرعاية الصحية أمر ضروري لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في التغطية الصحية الشاملة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا