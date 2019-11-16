إحياء اليوم العالمي للسكري في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة عن إحياء اليوم العالمي للسكري بمدرسة التقدم النموذجية بن عاشور.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن اليوم التوعوي للسكري أقيم وسط حضور مختصين وعاملين بالمجال وجرى خلاله إلقاء محاضرات للتعريف بمرض السكرى والمضاعفات المصاحبة كمشاكل العيون والأسنان وقدم السكري والغذاء المثالي للمرضى أيضاً كيفية التعامل مع فئة الأطفال المرضى.

وخلال الافتتاح قالت رئيس قيم القطاع الخاص بوزارة الصحة أيمن الصيد إن وزارة الصحة تعتبر دور القطاع الخاص في التوعية الصحية دور تكاملي مع القطاع العام وأن الوزارة تدعم الشراكة الاستراتيجية التي تعزز تقديم الخدمات الصحية للمواطن مشيرة إلى أهمية التوعية والتثقيف الصحي في سلامة المريض ودعمه وحماية الأسرة والمجتمع وأن الوزارة حريصة على إحياء الأيام العالمية لتثقيف المواطن صحياً وتقليل من انتشار الأمراض.

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