ضبط شاحنة محملة بطن ونصف حشيش جنوب مدينة سرت

أعلنت مديرية أمن رأس لانوف ضبط شاحنة مواشي محملة بحوالي طن ونصف من مخدر الحشيش جنوب مدينة سرت.

وبين قسم العلاقات العامة والإعلام الأمني بالمديرية أنه بالتعاون بين مديرية أمن سرت وتنسيق مع قوة حماية وتأمين سرت جرى ضبط الشاحنة (جنوب مدينة سرت 80كلم) من قبل قسم البحث الجنائي سرت ووحدة المفرزة التابعة لمديرية أمن سرت.

وأوضحت المديرية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كان لديها معلومات تفيد بأن الشاحنة يوجد بداخلها ممنوعات فجرى حجزها بمديرية أمن سرت وتسليمها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبعد تفتيشها عثر على طن ونصف من المخدر الحشيش مخبأة بين طبقات من الحديد.

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