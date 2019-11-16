لأول مرة  مصراتة ضد الوفاق .. وسيدة تهاجم “السراج” و”باشاغا” وتصفهم بالخيانة والعمالة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نظم العشرات من أهالي مصراتة، أمس الجمعة، مظاهرة رافضة لسياسة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، متهمين قادتها بالخيانة والعمالة والتفريط في تراب الوطن.

وقالت سيدة من مصراتة، إن رئيس المجلس فائز السراج، ووزير داخليته، فتحي باشاغا، يسوقان لهم الوهم، خصوصا عندما وقف السراج على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

السيدة أضافت ، خلال مظاهرة في مدينة مصراتة، أمس الجمعة، أن زيارات باشاغا لأمريكا تخدم حزبه فقط، ولن يعود على الوطن بشيء من النفع، بحسب تعبيرها.

وأكدت أن السراج ووزير داخليته ذهبا إلى واشنطن لتقاسم “الكعكة الليبية” مع الأمريكان، كما أن خليفة حفتر سيكون موجودا في المشهد الليبي.

ودللت على فشل داخلية الوفاق باختطاف الشباب في منطقة القره بوللي، قائلة: “أولادنا أصبحوا لقمة سائغة يخطفهم هذا وذاك، لأن عندهم الجنسية المصراتية لذلك مستهدفين”، كما استنكرت قرار تفتيش الطائرات المقلعة من مصراتة في مطار بنينا ولم يحدث العكس، نتيجة “عجز حكومة الوفاق”، بحسب تعبيرها.

واتهمت حكومة الوفاق بأنها باعت الشعب من أجل المناصب والحفاظ على الكراسي، متهمة نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، بالتلاعب وإدارة “البزنس” الخاص به من خلال منصبه، كما اتهمت وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة بالفساد هو ابنته.

فيما ردد المتظاهروت هتافات ضد السراج وباشاغا قائلين: “عملاء عملاء.. باعوا دم الشهداء”.

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