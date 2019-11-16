داخلية المؤقتة تواصل تأمين لجنة إزالة العوائق بوادي القطارة

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة عملها في تأمين وحماية موظفي شركة الأشغال العامة، المكلفة بإزالة العوائق والبناءات العشوائية، التي تمنع سير المياه انسيابيا باتجاه البحر بمجرى وادي القطارة في مدينة بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالوزارة، أن هذه الخطوة تأتي بهدف منع حدوث أي فيضانات في حال ارتفاع منسوب مياه سد الوادي، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بتأمين وحماية فريق الإزالة، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، قاما بزيارة ميدانية لموقع العمل للوقوف على آخر المستجدات من أعمال التنظيف والإزالة، وفتح مسار وادي القطارة.

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