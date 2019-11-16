تقرير لــ”فرانس 24″ : مُقاتلوا الوفاق يغيب عنها المظهر العسكري والتدربت على السلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رصدت وكالة “فرانس 24″، جانبًا من القتال في طرابلس، على خلفية العمليات العسكرية التي تشهدها ليبيا، منذ انطلاق علمية طوفان الكرامة بشهر أبريل الماضي.

وكشف التقرير، الذي نفذه عبد الله ملكاوي، مراسل “فرانس 24″، أن الميليشيات تمثل الركيزة الأساسية في القتال، إلى جانب قوات نظامية تدافع عن طرابلس، لصد الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني .

ملكاوي ذكر، أن مقاتلي الميليشيات على طول جبهات القتال الممتدة جنوب طرابلس، يُقاتلون بما أوتوا من عتاد، موضحًا أن الكثير منهم يغيب عنهم المظهر العسكري، وأنهم تدربوا على السلاح، إبان أحداث فبراير عام 2011م.

وأوضح أن دخول الطائرات المسيرة على ساحة القتال، عرقل عمل الميليشيات، مُبينًا أنها تخيف مقاتليها لما لها من فعالية وفتك في ساحات القتال، مشيرًا إلى أن الطائرات المُسيرة تحوم في سماء طرابس، وأن هذا كل ما تخشاه الميليشيات في ساحات القتال.

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