الدولية للهجرة تكشف التحديات التي تواجه اللاجئين في ليبيا

قام فريق من الباحثين بالمنظمة الدولية للهجرة بليبيا وبرنامج الغذاء العالمي بمقابلة أكثر من 4000 مهاجر في 36 دولة في إطار نهج مبتكر لتقييم احتياجات المهاجرين في ليبيا.

وبينت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن التحديات الرئيسية التي يواجهها المهاجرين في ليبيا تتعلق بالأمن وإيجاد الفرص لتحقيق المعيشة، يتبعها أسعار الغذاء المرتفعة.

وتفيد الدراسة بأن أكثر من نصف المهاجرين كانوا قلقين بشان عدم تناول ما يكفي من الطعام وقد تبين أن ثلثهم لديه سوء تغذية وواحد من كل أربعة مهاجرين مر عليه يوم كامل دون أكل في الشهر الماضي.

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