هاريس خلال لقاء النويري: ندعم سيادة ليبيا ضد محاولات روسيا استغلال الصراع

أكد نائب السفير الأميركي لدى ليبيا، جوشوا هاريس، دعم الولايات المتحدة سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، في مواجهة ما وصفه بـ«محاولات روسيا استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي».

وحسب بيان نشرته السفارة اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، جدد هاريس دعوة واشنطن قوات القيادة العامة إلى إنهاء الهجوم على طرابلس، وذلك خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس، الخميس.

وأوضح البيان أن هاريس أكد «دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي».

ووصفت وكالة «بلومبرج» التحذير الذي أطلقته الولايات المتحدة من الدور الروسي لدعم قوات القيادة العامة، بأنه الأقوى من واشنطن، منذ «الهجوم على العاصمة في أبريل، مما يشير إلى قلق متزايد بشأن نشر المرتزقة الروس في دولة مصدرة للنفط في شمال أفريقيا».

من جهة أخرى نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بشدة المزاعم التي روّجت لها صحيفة “نيويورك تايمز” بوجود عشرات المقاتلين الروس في ليبيا.

وقال ريابكوف في تصريح للصحافيين: “أرفض بشكل قطعي مثل هذه المزاعم”، مضيفاً “نحن نعمل من أجل تحقيق التسوية في ليبيا، وندعم الجهود في هذا الاتجاه بما في ذلك على خط الأمم المتحدة”.

وتابع قائلاً: “نحن في حوار مع الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع، ولا نرى أساساً لمثل هذه المزاعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أمريكية أنواعاً مختلفة من الشائعات والافتراءات الموجهة ضدنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية