الجيش يعثر على مقبرة جماعية في العزيزية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي عثور الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني على مقبرة جماعية بمنطقة العزيزية، بينها عدد كبير من جثث الأطفال الذين لم تتعدّ أعمارهم الـ18.

وأضافت الشعبة في بيان، أن المقبرة ضمت أيضاً جثثاً لمرتزقة ومواطنين ليبيين، مُؤكدة أنها ستنشر صور المقبرة التي التُقطت بحضور فرق الهلال الأحمر.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن الجثث تعود لأشخاص كانو يُقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة في طرابلس، وأبلغو آهاليهم بأنهم وقعوا تحت أسر الجيش الوطني، فيما لم تكشف الشعبة عن عدد الجثث التي عُثر عليها في المقبرة الجماعية.

وأكدت الشعبة أن قوات الجيش الوطني سيطرت على نقاط متقدمة بمحور السبيعة، بعد اشتباكات عنيفة مع مُسلحي الوفاق، مُعلنة أسر 9 مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية، سيجري تسليمهم إلى الشرطة العسكرية استعداداً لنقلهم إلى بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية