تفاصيل العثور على فتاة فلسطينية مفقودة منذ أكثر من سنة في بنغازي

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي العثور على فتاة فلسطينية كانت مفقودة منذ اكثر من سنة.

وبينت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة تمكنوا من العثور على الفتاة تدعى م ا د فلسطينية الجنسية أبلغ عن فقدها لدى مركز شرطة ابوعطني منذ أكثر من سنة.

وأوضحت الإدارة أنه تم تحديد مكان تواجد الفتاة والتي اتضح أنها مقيمة لدى شخص مصري الجنسية يدعى ا – ش مشيرة إلى أنه جرى تكليف أعضاء التحريات برفقة عنصر نسائي من الإدارة العامة وجرى الانتقال إلى مكان تواجدهما.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم ضبط الشاب والفتاة واعترفا بأن الفتاة قامت بالهروب من منزل أهلها منذ أكثر من عام وتقيم مع الشخص المصري الجنسية وقد دخلت معه في علاقة غير شرعية.

وأشارت الإدارة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة محضر القضية إلى النيابة العامة للاختصاص.

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