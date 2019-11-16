الجيش يعثر على مقبرة جماعية دفن بها أطفال ومرتزقة تابعين للمجموعات المسلحة

العنوان_طرابلس عثرت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة على مقبرة جماعية بمنطقة العزيزية دُفن بها عدد من جثث مجموعات الحشد المليشاوي من بينها جثث لمرتزقة وأيضاً ليبيين لم تتعدى أعمارهم الثمانية عشر عاماً . وقالت شعبة افعلام الحربي بالجيش إنها ستنشر لاحقاً مشاهد مصورة ألتُقِطت رفقة الهلال الأحمر توضح العدد الهائل لجثث الأطفال التي عُثر عليها والتي …

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